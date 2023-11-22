В сети распространяют фейк о минировании границы с Венгрией. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n189605-feyk-o-minirovanii-granicy-s-vengriey-rasprostranyaut-v-seti-gpsu-otreagirovala.html

Ракурс

Фейк про нібито мінування кордону з Угорщиною почали поширювати в мережі.

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З’явилося відео, де невідомий у військовій формі із закритим обличчям називає себе військовослужбовцем Збройних сил України. Чоловік заявив, що мінує території біля кордону України та Угорщини. Робить це нібито за наказом. Однак ця інформація не відповідає дійсності і є фейком. Про це 22 листопада повідомила Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ наголосили, що фейкове відео публікується у мережі з тезами, що кордон мінують, щоб нібито зупинити порушників або угорських військ.

Прикордонники закликали громадян не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.

Нагадаємо, у вересні в мережі почали поширювати фейки про графіки аварійних відключень електроенергії. У Центрі протидії дезінформації РНБО заявляли, що ця інформація не відповідає дійсності й жодних відключень світла не було заплановано.