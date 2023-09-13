У РНБО попередили про новий фейк, який поширюють українські ЗМІ

РНБО попередило про новий фейк, який поширюють українські ЗМІ. Фото:

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Фейки про графіки аварійних відключень електроенергії почали розповсюджувати деякі українські ЗМІ.

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Медіа, користуючись клікбейтними заголовками, поширюють фейкову інформацію про те, що нібито з 1 жовтня 2023 року в Україні почнуть діяти графіки аварійних відключень електроенергії. Однак ця інформація не відповідає дійсності, повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Зазначається, що Міністерство енергетики переконувало, що наразі електроенергії, яку виробили українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Тому не планується жодних відключень.

Також у відомстві повідомили, що енергетики врахували досвід минулого року. Оператори системи розподілу розробили та заздалегідь опублікували графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання.

Нагадаємо, у серпні деякі медіа і Telegram-канали повідомляли, що росія вже спланувала теракт на Запорізькій АЕС і диктатор володимир путін особисто його погодив. Він нібито мав статися наприкінці серпня — на початку вересня.