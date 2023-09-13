Ракетний удар по окупованому Севастополю підтвердили в ЗСУ

Ракетний удар по окупованому Севастополю. Фото: Повітряні сили

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Ракурс

Збройні сили України підтвердили удар по окупованому Севастополю вранці 13 вересня.

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Внаслідок атаки були уражені російські кораблі та порт. Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило в Telegram.

Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя, — йдеться у повідомленні.

А командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олешук натякнув, що удари по базі російських кораблів у Севастополі було завдано ракетами Storm Shadow, які були випущені з української авіації. Також він подякував українським військовим льотчикам.

А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу! Далі буде… — написав він.

Тим часом моніторинговий сервіс NetBlocks вночі повідомив, що у роботі супутникового інтернету Starlink зафіксували збій у момент атаки на окупований росіянами Севастополь.

Нагадаємо, вночі 13 вересня в окупованому Севастополі гриміли потужні вибухи. Міністерство оборони рф заявило, що судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе, де будують та ремонтують російські кораблі, був атакований 10 крилатими ракетами. Внаслідок вибухів виникли масштабні пожежі.

ОSInt-дослідник М.Т. Андерсон згодом повідомив, що були уражені великий десантний корабель «Ропуча» та підводний човен KILO, який є носієм крилатих ракет «Калібр».

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що було ураження великого десантного корабля та підводного човна. Які саме судна були уражені, розвідка не уточнила.