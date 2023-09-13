Ілон Маск повідомив, коли увімкне Starlink в Криму. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n187206-mask-povidomyv-koly-uvimkne-starlink-poblyzu-okupovanogo-krymu.html

Ракурс

Обмеження роботи супутникового інтернету Starlink поблизу тимчасово окупованого Криму було пов’язане з санкціями проти рф.

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Через російські санкції американська компанія не мала спеціального дозволу від уряду Сполучених Штатів Америки на підключення Криму до Starlink. Однак у тому разі, якщо президент США дасть «зелене світло», то «зелене світло» на підключення Starlink на півострові, то SpaceX І зробила б це. Про це Ілон Маск заявив на технологічній конференції All-In Summit у Лос-Анджелесі, яка транслювалася в YouTube.

Коли це сталося, регіон Криму був вимкнений. А причиною тому були санкції США проти росії, — запевнив мільярдер.

Нагадаємо, CCN повідомляв, що в новій біографії Ілона Маска, написаній Вальтером Айзексоном, стверджується, що мільярдер наказав відключити Starlink поблизу окупованому Криму у 2022 році, щоб зірвати українську атаку на російський ВМФ. Начебто він боявся, що росія відповість на атаку ядерним ударом.

Однак Маск згодом заявив, що не наказував вимикати мережу Starlink біля кримського узбережжя, бо вона там і раніше не працювала.

Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен закликала розслідувати дії Ілона Маска в Україні.