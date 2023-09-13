Як змінити черговість спадкування – пояснення нотаріуса

https://racurs.ua/ua/n187205-yak-zminyty-chergovist-spadkuvannya-poyasnennya-notariusa.html

Ракурс

Чи має громадянин право на спадщину як спадкоємець другої черги після смерті сестри на рівні з її двома повнолітніми дітьми, які прийняли спадщину?

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З проханням відповісти на це запитання, а також пояснити норми про зміну черговості спадкування «Ракурс» звернувся до Вікторії ДЕРЕВ’ЯНКО, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Читач розповів, що проживав зі своєю сестрою в будинку, який вона успадкувала після смерті батьків. Останні роки її життя чоловік допомагав сестрі, яка через важку хворобу була лежачою. Тепер він запитує, чи маю право на спадщину як спадкоємець другої черги після смерті сестри на рівні з її двома повнолітніми дітьми, які прийняли спадщину?

Нотаріус відповіла ствердно. Законом передбачена можливість зміни черговості спадкування. Це можна зробити двома способами — договірним та судовим. Договірний передбачає зміну черговості шляхом укладення нотаріально посвідченого договору між зацікавленими спадкоємцями за умови, що він не буде порушувати прав спадкоємця, який не бере у ньому участі.

Спадкоємець за законом наступних черг може звернутись до суду для отримання права на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що він протягом тривалого часу опікувався, матеріально забезпечував, надавав іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Але ці факти потрібно буде доводити в суді