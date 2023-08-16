Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Медіа Коломойського запустили фейк про планування росією теракту на Запорізькій АЕС

Медіа Коломойського запустили фейк про планування росією теракту на Запорізькій АЕС

16 сер 2023, 15:45
999

Деякі медіа і Telegram-канали пишуть, що росія вже спланувала теракт на Запорізькій АЕС і путін особисто його погодив. Він нібито має статися наприкінці серпня — на початку вересня.


.

Про нібито затверджений путіним план теракту написав, наприклад, ТГ-канал ТСН — служби новин каналу «1+1».

У новині ТСН посилається на анонімний канал «Генерал СВ», який, своєю чергою, ведеться від імені колишнього розвідника рф.

Запорізька ОВА це спростовує.

Ця інформація не підтверджена, також є питання, «навіщо українські ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві», — йдеться в новині ОВА.

Нагадаємо, що ТСН входить до медіахолдингу Ігоря Коломойського разом з телеканалами «1+1», «1+1 Україна», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «УНІАН ТБ», «1+1 International», сайтами «Главред», «Телекритика».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів