Медиа Коломойского запустили фейк о планировании россией теракта на Запорожской АЭС

https://racurs.ua/n186248-media-kolomoyskogo-zapustili-feyk-o-planirovanii-rossiey-terakta-na-zaporojskoy-aes.html

Ракурс

Деякі медіа і Telegram-канали пишуть, що росія вже спланувала теракт на Запорізькій АЕС і путін особисто його погодив. Він нібито має статися наприкінці серпня — на початку вересня.

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Про нібито затверджений путіним план теракту написав, наприклад, ТГ-канал ТСН — служби новин каналу «1+1».

У новині ТСН посилається на анонімний канал «Генерал СВ», який, своєю чергою, ведеться від імені колишнього розвідника рф.

Запорізька ОВА це спростовує.

Ця інформація не підтверджена, також є питання, «навіщо українські ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві», — йдеться в новині ОВА.

Нагадаємо, що ТСН входить до медіахолдингу Ігоря Коломойського разом з телеканалами «1+1», «1+1 Україна», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «УНІАН ТБ», «1+1 International», сайтами «Главред», «Телекритика».