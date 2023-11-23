Еще один украинский водитель грузовика умер из-за заблокированной границы с Польшей

Забастовка польских перевозчиков привела к значительным очередям на границе, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n189622-esche-odin-ukrainskiy-voditel-gruzovika-umer-iz-za-zablokirovannoy-granicy-s-polshey.html

Ракурс

У Польщі, на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, котрий чекав на перетин кордону.

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Про це сьогодні, 23 листопада, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на голову ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимира Михалевича.

Сьогодні мені повідомили, що вночі на паркінгу біля Корчової помер наш водій ADR (небезпечні вантажі — ред.), який майже три дні стояв в черзі, щоб перетнути кордон. Чоловік був 1967 року народження, — зазначив Михалевич. — Польська поліція заявляє, що це природна смерть, але обставини ще з’ясовуються.

Раніше, 11 листопада, у Польщі неподалік пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» помер 54-річний водій вантажівки, який також очікував на перетин кордону.

Польські перевізники 6 листопада розпочали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи повернення скасованої Євросоюзом практики дозволів для українських перевізників. Нещодавно організатор акції — голова люблінського осередку ультраправої партії «Конфедерація» Рафал Меклер заявив про намір продовжити протест до 1 лютого 2024 року.

Джерело: «Укрінформ»