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Ракурс
Польские фермеры, помогающие блокировать границу перевозчикам, сообщили сроки окончания своего протеста

Польские фермеры, помогающие блокировать границу перевозчикам, сообщили сроки окончания своего протеста

23 ноя 2023, 17:11
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Польські фермери, які приєдналися до протесту перевізників, заявили, що блокуватимуть кордон з Україною до початку січня.


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Про це повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska.

Спочатку терміни були набагато коротші — до суботи, 25 листопада.

Один з організаторів протесту Роман Кондрова заявив, що «ми продаємо кукурудзу дуже дешево, втрачаємо близько 2 тис. злотих на кожному гектарі… Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, а новий уряд, на жаль, забрав у нас ці кредити».

Також він сказав, що одна з їхніх вимог — «щоб для нас не підвищували податок на землю».

Фермери вимагають пільги та дотації від власного уряду, однак вони чомусь вирішили доєднатися до блокування кордону України, а не пішли мітингувати під будівлю польського уряду із закликами повернути пільгові кредити.

У четвер, 23 листопада, польські перевізники заблокували рух вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Медика».

Крім того, наразі відомо про смерть двох українських водіїв за час блокади кордону польськими страйкарями.

У Словаччині тим часом Мінтранспорту виступило проти блокування кордонів і обіцяє провести консультації з МВС країни для запобігання протестам.

Нагадаємо, що 21 листопада словацькі перевізники також заблокували рух вантажівок в напрямку України, але наступного дня відновили.

Посол України у Польщі Василь Зварич розповів УП, блокування пунктів відбувається у період «міжвладдя», коли попередній уряд Польщі склав повноваження, а новий ще не сформований: «Ніхто не хоче взяти на себе обовʼязок розв’язувати цю проблему як слід, тому це дуже небезпечно насправді»

Источник: Ракурс


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