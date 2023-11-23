Польські фермери, які допомагають блокувати кордон перевізникам, повідомили терміни закінчення свого протесту

https://racurs.ua/ua/n189636-polski-fermery-yaki-dopomagaut-blokuvaty-kordon-pereviznykam-povidomyly-terminy-zakinchennya.html

Ракурс

Польські фермери, які приєдналися до протесту перевізників, заявили, що блокуватимуть кордон з Україною до початку січня.

.

Про це повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska.

Спочатку терміни були набагато коротші — до суботи, 25 листопада.

Один з організаторів протесту Роман Кондрова заявив, що «ми продаємо кукурудзу дуже дешево, втрачаємо близько 2 тис. злотих на кожному гектарі… Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, а новий уряд, на жаль, забрав у нас ці кредити».

Також він сказав, що одна з їхніх вимог — «щоб для нас не підвищували податок на землю».

Фермери вимагають пільги та дотації від власного уряду, однак вони чомусь вирішили доєднатися до блокування кордону України, а не пішли мітингувати під будівлю польського уряду із закликами повернути пільгові кредити.

У четвер, 23 листопада, польські перевізники заблокували рух вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Медика».

Крім того, наразі відомо про смерть двох українських водіїв за час блокади кордону польськими страйкарями.

У Словаччині тим часом Мінтранспорту виступило проти блокування кордонів і обіцяє провести консультації з МВС країни для запобігання протестам.

Нагадаємо, що 21 листопада словацькі перевізники також заблокували рух вантажівок в напрямку України, але наступного дня відновили.

Посол України у Польщі Василь Зварич розповів УП, блокування пунктів відбувається у період «міжвладдя», коли попередній уряд Польщі склав повноваження, а новий ще не сформований: «Ніхто не хоче взяти на себе обовʼязок розв’язувати цю проблему як слід, тому це дуже небезпечно насправді»