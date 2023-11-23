Армія людожерів – путін помилував та відправив в Україну серійного вбивцю-канібала

https://racurs.ua/ua/n189635-armiya-ludojeriv-putin-pomyluvav-ta-vidpravyv-v-ukrayinu-seriynogo-vbyvcu-kanibala.html

Ракурс

Засуджений за убивство і канібалізм 44-річний Денис Горін з міста Аніва Сахалінської області вийшов з колонії та вирушив на війну. Завербований у ПВК Горін, який потім уклав контракт з Міноборони, вчинив щонайменше чотири вбивства та у двох випадках, як підтвердив суд, їв останки своїх жертв.

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Останній вирок було винесено у 2012 році. Людожера засудили до 22 років виправної колонії особливого режиму. І ось місяць тому на сторінці Горіна у соцмережі з’явилося нове фото — у військовій формі із Z-чебурашкою на рукаві.

«Сибір. Реалії» з посиланням на сусіда Горіна пишуть, що зараз він перебуває у шпиталі у Южно-Сахалінську.

2003 року, як писала прокуратура Сахалінської області, Горіна визнали винним в умисному вбивстві та «наступному глумленні над трупом убитого». Його засудили до 10 років колонії, 2010 року він вийшов на волю умовно-достроково за зразкову поведінку. Того ж року, як йдеться у рішенні сахалінського суду, Горін убив знайомого, після чого «вирішив згадати минуле», зрізати з убитого м’ясо і «згодом його з’їсти».

Крім того, у 2012 році Горін разом із братом 29 разів ударили ножем жителя міста Аніва біля магазину «Черемушки». 2018 року суд призначив Горіну 22 роки позбавлення волі в колонії особливого режиму. У повідомленні суду йдеться, що зрізане з людини м’ясо Горін невдовзі після вбивства з’їв.