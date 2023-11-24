Правительство ФРГ запустило «турбо-программу» по трудоустройству для украинцев с низким знанием языка

https://racurs.ua/n189664-pravitelstvo-frg-zapustilo-turbo-programmu-po-trudoustroystvu-dlya-ukraincev-s-nizkim-znaniem.html

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Лише 19% українських біженців віком від 18 до 64 років у Німеччині мають роботу. І це лише на 2% більше, ніж рік тому. Такі дані наводить Федеральна агенція зайнятості Німеччини.

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Згідно зі статистикою, працевлаштовано лише 135 тис. біженців з України. Більшість із них працюють у сфері послуг, на виробництві, будівництві та у готельному бізнесі. Ще 467 тис. працездатних дорослих біженців отримують громадянську допомогу, пише Bild.

Українці, на відміну від багатьох інших біженців, отримали можливість негайно працевлаштовуватися, внаслідок чого вони справді отримують роботу набагато швидше, ніж інші біженці. Але, порівняно з іншими європейськими країнами, інтегруються на ринку праці в Німеччині вони все одно повільно.

Багато українців, які прибули до Німеччини як біженці, мають високу професійну кваліфікацію. Але у Німеччині перешкоди для визнання іноземних кваліфікацій та мовних навичок дуже високі. Саме тому в жовтні уряд Німеччини запустив «турбо-програму» з працевлаштування, яка має дозволити отримувати роботу з нижчим німецьким знанням, ніж цього вимагають нинішні правила.

За даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, у жовтні інтеграційні курси відвідували 129 тис. українців. З них 95 тис. завершать курси упродовж найближчих шести місяців, решта — у вересні 2024 року.

Політики партій ХДС/ХСС та ВДП закликають надавати українцям лише допомогу для прохачів притулку, а не допомогу з безробіття: тобто максимум 410, а не 502 євро на місяць (з січня — 563 євро). На думку авторів ініціативи, саме збільшення власного доходу має бути стимулом у працевлаштуванні, а доки держава покриває всі потреби та виплачує допомогу, цієї потреби немає.