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Ракурс
По Чернобаевке россияне ударили после анонса похорон украинского военного

По Чернобаевке россияне ударили после анонса похорон украинского военного

24 ноя 2023, 11:43
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У Херсонській ОВА не виключають, що обстріл Чорнобаївки, який стався 23 листопада, міг бути через анонс похорону військового від сільської ради.


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Похорон відбувся на 1,5 години раніше, а обстріл стався о 12.15.

ОВА ще в переддень удар звернулась до правоохоронців, через це в процедуру прощання внесли зміни, стверджує в етері «Радіо Свобода» речник адміністрації Олександр Толоконніков. Утім, каже, що обстріл був не по тому місцю, де відбувся похорон.

В ОВА вони не можуть точно стверджувати, чи пов’язана публікація з атакою, проте не відкидають такої версії.

Напередодні внаслідок обстрілу загинули три людини, щонайменше п’ятеро поранені. Двоє постраждалих наразі у тяжкому стані, додав він.

Источник: Ракурс


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