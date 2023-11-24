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Ракурс
По Чорнобаївці росіяни вдарили після анонсу похорону військового

По Чорнобаївці росіяни вдарили після анонсу похорону українського військового

24 лис 2023, 11:43
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У Херсонській ОВА не виключають, що обстріл Чорнобаївки, який стався 23 листопада, міг бути через анонс похорону військового від сільської ради.


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Похорон відбувся на 1,5 години раніше, а обстріл стався о 12.15.

ОВА ще в переддень удар звернулась до правоохоронців, через це в процедуру прощання внесли зміни, стверджує в етері «Радіо Свобода» речник адміністрації Олександр Толоконніков. Утім, каже, що обстріл був не по тому місцю, де відбувся похорон.

В ОВА вони не можуть точно стверджувати, чи пов’язана публікація з атакою, проте не відкидають такої версії.

Напередодні внаслідок обстрілу загинули три людини, щонайменше п’ятеро поранені. Двоє постраждалих наразі у тяжкому стані, додав він.

Джерело: Ракурс


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