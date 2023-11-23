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Звірячий обстріл Чорнобаївки - росіяни гатили "касетами", є жертви
Звірячий обстріл Чорнобаївки — росіяни гатили «касетами», є жертви (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189640-zviryachyy-obstril-chornobayivky-rosiyany-gatyly-kasetamy-ie-jertvy-foto.htmlРакурс
Російські терористичні війська в обід 23 листопада обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. За попередньою інформацією московити використали касетні боєприпаси.
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Загинули троє людей (двоє чоловіків та жінка), четверо — поранені, повідомили в Херсонській ОВА.
Понад 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.
Вийшов з кухні — і тут як вибухнуло. Я вилетів повністю у сусідню хату", — розповів «Суспільному» власник пошкодженого будинку Олег про денний масований артобстріл армії рф.
Крім того, об 11.30 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік, який в момент обстрілу рухався на велосипеді.
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