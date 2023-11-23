Звірячий обстріл Чорнобаївки - росіяни гатили "касетами", є жертви

https://racurs.ua/ua/n189640-zviryachyy-obstril-chornobayivky-rosiyany-gatyly-kasetamy-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

Російські терористичні війська в обід 23 листопада обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. За попередньою інформацією московити використали касетні боєприпаси.

.

Загинули троє людей (двоє чоловіків та жінка), четверо — поранені, повідомили в Херсонській ОВА.

Понад 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.

Вийшов з кухні — і тут як вибухнуло. Я вилетів повністю у сусідню хату", — розповів «Суспільному» власник пошкодженого будинку Олег про денний масований артобстріл армії рф.