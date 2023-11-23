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Ракурс
Звірячий обстріл Чорнобаївки - росіяни гатили "касетами", є жертви

Звірячий обстріл Чорнобаївки — росіяни гатили «касетами», є жертви (ФОТО)

23 лис 2023, 18:41
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Російські терористичні війська в обід 23 листопада обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. За попередньою інформацією московити використали касетні боєприпаси.


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Загинули троє людей (двоє чоловіків та жінка), четверо — поранені, повідомили в Херсонській ОВА.

Звірячий обстріл Чорнобаївки 23 листопада

Звірячий обстріл Чорнобаївки 23 листопада

Понад 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.

Вийшов з кухні — і тут як вибухнуло. Я вилетів повністю у сусідню хату", — розповів «Суспільному» власник пошкодженого будинку Олег про денний масований артобстріл армії рф.

Звірячий обстріл Чорнобаївки 23 листопада

Звірячий обстріл Чорнобаївки 23 листопада

Крім того, об 11.30 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік, який в момент обстрілу рухався на велосипеді.

Джерело: Ракурс


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