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Зверский обстрел Чернобаевки 23 ноября
Зверский обстрел Чернобаевки — россияне били «кассетами», есть жертвы (ФОТО)https://racurs.ua/n189640-zverskiy-obstrel-chernobaevki-rossiyane-bili-kassetami-est-jertvy-foto.htmlРакурс
Російські терористичні війська в обід 23 листопада обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. За попередньою інформацією московити використали касетні боєприпаси.
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Загинули троє людей (двоє чоловіків та жінка), четверо — поранені, повідомили в Херсонській ОВА.
Понад 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.
Вийшов з кухні — і тут як вибухнуло. Я вилетів повністю у сусідню хату", — розповів «Суспільному» власник пошкодженого будинку Олег про денний масований артобстріл армії рф.
Крім того, об 11.30 російські військові вчергове обстріляли місто Берислав. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік, який в момент обстрілу рухався на велосипеді.
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