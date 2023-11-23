Зверский обстрел Чернобаевки 23 ноября

https://racurs.ua/n189640-zverskiy-obstrel-chernobaevki-rossiyane-bili-kassetami-est-jertvy-foto.html

Ракурс

Російські терористичні війська в обід 23 листопада обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. За попередньою інформацією московити використали касетні боєприпаси.

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Загинули троє людей (двоє чоловіків та жінка), четверо — поранені, повідомили в Херсонській ОВА.

Понад 60 житлових будинків та господарських споруд пошкоджено.

Вийшов з кухні — і тут як вибухнуло. Я вилетів повністю у сусідню хату", — розповів «Суспільному» власник пошкодженого будинку Олег про денний масований артобстріл армії рф.