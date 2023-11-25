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Ракурс
Президент Латвии провел ночь в укрытии. Фото:

Президент Латвии провел ночь в укрытии во время атаки «Шахедов» (ФОТО)

25 ноя 2023, 12:19
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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс застав нічну атаку російських дронів у Києві.


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Вночі 25 листопада, коли окупанти атакували столицю «Шахедами», латвійський лідер був змушений спуститися в укриття. Про це він написав у соціальній мережі X.

25 листопада, 5.10, Київ, — написав Рінкевичс та опублікував фото з укриття.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі 25 листопада протиповітряною обороною було знищено 74 із 75 ударних БПЛА «Shahed-131/136». Таким чином не збили лише один дрон.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 25 листопада випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА типу Shahed. З Приморсько-Ахтарська та району Курської області росії були зафіксовані пуски близько 75 ударних безпілотників, а ППО працювала у Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Основним напрямком удару був Київ. Над Київщиною вночі знищили 66 російських дронів.

Источник: Ракурс


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