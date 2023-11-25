Британская разведка указала на проблемы россии с использованием «Калибров». Фото:

https://racurs.ua/n189699-u-rossiyan-problemy-s-ispolzovaniem-kalibrov-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу «Калібр».

.

Традиційно загарбники перезаряджалися крилатими ракетами в окупованому Севастополі. Однак зараз це робити небезпечно, бо ЗСУ можуть уразити ракетоносії. Саме тому агресора стане більше покладатися на бази в Новоросійську. Саме питання логістики завдає окупантів проблем. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

рф, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені у зимову кампанію ударів по Україні, — зазначають британці.

Британська розвідка наголошує, що здатність російського Чорноморського флоту використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження кораблів крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.

Нагадаємо, 24 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська федерація могла накопичити близько 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для атак України. Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що росіяни можуть щомісяця виготовляти 100 крилатих та балістичних ракет.