Полиция Польши призывает упразднить разрешение на блокаду границы с Украиной

https://racurs.ua/n189710-policiya-polshi-prizyvaet-uprazdnit-razreshenie-na-blokadu-granicy-s-ukrainoy.html

Ракурс

Поліція Польщі закликає місцеву владу скасувати дозвіл на блокаду кордону з Україною.

.

Офіційні листи писались до війта гміна Радимно Богдана Шилара вже тричі. Згідно з польським законодавством, публічні зібрання можуть бути припинені рішенням органів влади гміна, якщо проведення зібрання загрожує життю і здоров’ю людей, чи несе загрозу матеріальних збитків.

В поліції вважають, що блокада кордону несе такі загрози, оскільки організатори не забезпечили належних заходів безпеки.

Павло Кравчук, аналітик центру «Європа без бар'єрів», опублікував у своєму Фейсбук копію одного зі звернень.

Він стверджує, що польська повітова поліція з міста Ярослав, відповідальна за зону блокади біля ПП Корчова (Краківець), з 10 до 22 листопада тричі зверталася до війта гміни Радимно, який за польським законодавством погоджує акції протесту, з повідомленням про численні порушення з боку організаторів блокади, у зв’язку з чим закликала припинити акцію.

Польська поліція у своїх листах офіційно визнає, що організатори блокади не дотримуються власних обіцянок і не пропускають без черги автомобілі з гуманітарною допомогою, вантажами для армії та живими тваринами.

Наразі кордон з Польщею заблоковано у всіх чотирьох пунктах пропуску вантажівок: Рава-Руська, Краківець, Ягодин та Шегині.