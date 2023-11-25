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Ракурс
50 млн евро Еврокомиссия выделит Украине на ремонт портовой инфраструктуры

50 млн евро Еврокомиссия выделит Украине на ремонт портовой инфраструктуры

25 ноя 2023, 17:50
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Європейська комісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портової інфраструктури для сприяння подальшому експорту українського зерна на міжнародні ринки.


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Про це у суботу, 25 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у мережі Х.

Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші шляхи солідарності та надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ, — написала фон дер Ляєн.

Росіяни з літа цього року почали активно бити саме по українських портах на Чорному морі та в гирлі Дунаю.

Дунайські порти Одеської області 2023 року, попри постійні ворожі атаки збільшили обсяг відвантажених товарів у 2,2 раза. Про це повідомив глава АМПУ Юрій Литвин на форумі Європейської бізнес асоціації.

Источник: Ракурс


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