50 млн євро Єврокомісія виділить Україні на ремонт портової інфраструктури

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Єврокомісія виділить Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури
50 млн євро Єврокомісія виділить Україні на ремонт портової інфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n189709-50-mln-ievro-ievrokomisiya-vydilyt-ukrayini-na-remont-portovoyi-infrastruktury.htmlРакурс
Європейська комісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портової інфраструктури для сприяння подальшому експорту українського зерна на міжнародні ринки.
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Про це у суботу, 25 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у мережі Х.
Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023
In this effort, you can count on the EU.
We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.
Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUapic.twitter.com/2kEELoEKKD
Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші шляхи солідарності та надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ, — написала фон дер Ляєн.
Росіяни з літа цього року почали активно бити саме по українських портах на Чорному морі та в гирлі Дунаю.
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