50 млн євро Єврокомісія виділить Україні на ремонт портової інфраструктури

Єврокомісія виділить Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури

https://racurs.ua/ua/n189709-50-mln-ievro-ievrokomisiya-vydilyt-ukrayini-na-remont-portovoyi-infrastruktury.html

Ракурс

Європейська комісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портової інфраструктури для сприяння подальшому експорту українського зерна на міжнародні ринки.

.

Про це у суботу, 25 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у мережі Х.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUapic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші шляхи солідарності та надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ, — написала фон дер Ляєн.

Росіяни з літа цього року почали активно бити саме по українських портах на Чорному морі та в гирлі Дунаю.

Дунайські порти Одеської області 2023 року, попри постійні ворожі атаки збільшили обсяг відвантажених товарів у 2,2 раза. Про це повідомив глава АМПУ Юрій Литвин на форумі Європейської бізнес асоціації.