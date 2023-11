50 млн євро Єврокомісія виділить Україні на ремонт портової інфраструктури

Європейська комісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портової інфраструктури для сприяння подальшому експорту українського зерна на міжнародні ринки.

Про це у суботу, 25 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у мережі Х.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUapic.twitter.com/2kEELoEKKD