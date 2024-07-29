У Каспійському морі помітили ракетні кораблі, які дременули з Чорного

https://racurs.ua/ua/n197773-u-kaspiyskomu-mori-pomityly-rosiyski-raketni-korabli-yaki-dremenuly-z-chornogo.html

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Під час святкування дня ВМФ росі у Каспійську помітили два ракетні кораблі, що втекли з Чорного моря.

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Скріни з цими кораблями опублікував Андрій Харук на платформі BlogSpot.

На відео під час урочистостей, які відбулися у неділю, 28 липня, потрапили, зокрема, два малі ракетні кораблі (МРК) «Амур» і «Туча» проєкту 22800 (шифр «Каракурт»).

Обидва кораблі будувалися на Зеленодольському заводі ім. Горького для Чорноморського флоту РФ. Після спуску на воду вони прибули в Чорне море для добудови і випробувань.

Однак, на початку травня з’ясувалося, що росіяни їх вивели з Чорного моря, вірогідно побоюючись їх втрати від українських ракетних ударів чи морських дронів-камікадзе.

OSINT-аналітик MT Anderson виявив МРК «Туча» на супутникових знімках російської військово-морської бази у Каспійську.

Тепер з’ясувалося, що на цій базі Каспійської флотилії також перебуває МРК «Амур», який отримав бортовий номер 646, про що раніше повідомляли російські пропагандистські сайти.

Внаслідок ракетного удару літаками Повітряних сил ЗСУ на початку листопада 2023 року було уражено однотипний російський корабель «Аскольд» на суднобудівному заводі заводу «Затока» у Керчі в тимчасово окупованому Криму. Окупанти мали намір спустити цей МРК на воду та ввести до складу Чорноморського флоту рф у грудні 2023 року.

Проте навіть перебування цих кораблів у Каспійському морі дозволяє їм застосовувати крилаті ракети «Калібр» для ударів по території України.