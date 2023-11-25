Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кадры работы ПВО над Киевом выложили в сеть Reuters и The Sun (ВИДЕО)

Кадры работы ПВО над Киевом выложили в сеть Reuters и The Sun (ВИДЕО)

25 ноя 2023, 17:05
999

Кадри роботи ППО над Києвом, які не можна знімати, виклали в мережу агенція Reuters та британське видання The Sun.


.

На відео — вибухи у небі над Києвом у час найбільшої з початку повномасштабного вторгнення атаки російських виродків по Києву дронами «Шахед».

За уточненою інформацією протиповітряною обороною у ніч проти 25 листопада знищено 74 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров