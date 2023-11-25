Кадры работы ПВО над Киевом выложили в сеть Reuters и The Sun (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n189708-kadry-raboty-pvo-nad-kievom-vylojili-v-set-reuters-i-the-sun-video.html

Ракурс

Кадри роботи ППО над Києвом, які не можна знімати, виклали в мережу агенція Reuters та британське видання The Sun.

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На відео — вибухи у небі над Києвом у час найбільшої з початку повномасштабного вторгнення атаки російських виродків по Києву дронами «Шахед».

За уточненою інформацією протиповітряною обороною у ніч проти 25 листопада знищено 74 ударних БпЛА Shahed-131/136.