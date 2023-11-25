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Более 1 тыс. архивных дел о каннибализме МВД передало музею Голодомора
Более 1 тыс. архивных дел о каннибализме МВД передало музею Голодомораhttps://racurs.ua/n189707-bolee-1-tys-arhivnyh-del-o-kannibalizme-mvd-peredalo-muzeu-golodomora.htmlРакурс
МВС передало музею Голодомору 1 022 архівні кримінальні справи часів штучного голоду.
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Більшість із них про канібалізм і стосуються періоду з березня по червень 1933 року, що збігається з піком смертності та демонструє сплановане доведення українців до стану відчаю і переходу за межу людської моралі.
Майже сто років потому ворог не відмовився від своєї мети — знищити нашу ідентичність, відібрати свободу і позбавити незалежності. Засоби все ті ж — терор та геноцид. Депортація наших дітей, катування і вбивства, руйнування пам’яток, знищення наших полів. Ретельно збираємо докази, документуємо всі воєнні злочини окупантів. Вони обов’язково за все відповідатимуть, — прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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