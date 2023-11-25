Более 1 тыс. архивных дел о каннибализме МВД передало музею Голодомора

https://racurs.ua/n189707-bolee-1-tys-arhivnyh-del-o-kannibalizme-mvd-peredalo-muzeu-golodomora.html

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МВС передало музею Голодомору 1 022 архівні кримінальні справи часів штучного голоду.

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Більшість із них про канібалізм і стосуються періоду з березня по червень 1933 року, що збігається з піком смертності та демонструє сплановане доведення українців до стану відчаю і переходу за межу людської моралі.