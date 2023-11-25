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Понад 1 тис. архівних справ про канібалізм МВС передало музею Голодомору

Понад 1 тис. архівних справ про канібалізм МВС передало музею Голодомору (ФОТО)

25 лис 2023, 16:49
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МВС передало музею Голодомору 1 022 архівні кримінальні справи часів штучного голоду.


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Більшість із них про канібалізм і стосуються періоду з березня по червень 1933 року, що збігається з піком смертності та демонструє сплановане доведення українців до стану відчаю і переходу за межу людської моралі.

Майже сто років потому ворог не відмовився від своєї мети — знищити нашу ідентичність, відібрати свободу і позбавити незалежності. Засоби все ті ж — терор та геноцид. Депортація наших дітей, катування і вбивства, руйнування пам’яток, знищення наших полів. Ретельно збираємо докази, документуємо всі воєнні злочини окупантів. Вони обов’язково за все відповідатимуть, — прокоментував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Джерело: Ракурс


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