В районі Авдіївки на Донеччині триває третя хвиля наступу російської армії

https://racurs.ua/ua/n189706-v-rayoni-avdiyivky-tryvaie-tretya-hvylya-nastupu-rosiyan-okupanty-pochaly-chastishe-zdavatysya.html

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В районі Авдіївки на Донеччині триває третя хвиля наступу російської армії.

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Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів на брифінгу 25 листопада, що ворог зменшив кількість авіаударів учетверо порівняно з позаминулою добою, однак лишається високою активність піхоти.

Водночас він повідомив, що російські війська почали частіше здаватися в полон ЗСУ.

Раніше Штупун розповідав, що втрати росіян різко зросли після початку нової хвилі наступу на Авдіївку.

Наприкінці тижня російські окупанти почали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. І відповідно їх втрати різко зросли. Загарбники залучили значну кількість броньованої техніки, — розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Про ситуацію на Авдіївському напрямку розповів «Радіо Свобода» в ефірі програми Свобода Live Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

За його словами, російські війська почали штурмувати Авдіївку «в лоб», раніше таких атак українські військовослужбовці не спостерігали. Хоча ситуація поблизу міста стабільно неспокійна, атаки продовжуються постійно, проте, з різною інтенсивністю.

Зараз вони більшим клином зліва та справа штурмують. Виглядає як психічна атака, сказав Цехоцький.