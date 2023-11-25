Кадри роботи ППО над Києвом виклали в мережу Reuters та The Sun

https://racurs.ua/ua/n189708-kadry-roboty-ppo-nad-kyievom-vyklaly-v-mereju-reuters-ta-the-sun-video.html

Ракурс

Кадри роботи ППО над Києвом, які не можна знімати, виклали в мережу агенція Reuters та британське видання The Sun.

.

На відео — вибухи у небі над Києвом у час найбільшої з початку повномасштабного вторгнення атаки російських виродків по Києву дронами «Шахед».

За уточненою інформацією протиповітряною обороною у ніч проти 25 листопада знищено 74 ударних БпЛА Shahed-131/136.