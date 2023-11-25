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Ракурс
Кадри роботи ППО над Києвом виклали в мережу Reuters та The Sun

Кадри роботи ППО над Києвом виклали в мережу Reuters та The Sun (ВІДЕО)

25 лис 2023, 17:05
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Кадри роботи ППО над Києвом, які не можна знімати, виклали в мережу агенція Reuters та британське видання The Sun.


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На відео — вибухи у небі над Києвом у час найбільшої з початку повномасштабного вторгнення атаки російських виродків по Києву дронами «Шахед».

За уточненою інформацією протиповітряною обороною у ніч проти 25 листопада знищено 74 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Джерело: Ракурс


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