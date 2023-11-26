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В ISW рассказали, что позволило Силам обороны Украины продвинуться в районе Бахмута. Фото:

В ISW рассказали, что помогло ВСУ продвинуться в районе Бахмута

26 ноя 2023, 09:49
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Успішний контрнаступ Збройних сил України на південь від Бахмута у вересні 2023 року став можливий завдяки українським системам радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником.


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Також українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв’язок у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. А ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всій лінії фронту. Цим користуються ЗСУ, які використовують розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики наголошують, що ні російські окупанти, ні Сили оборони України зараз не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ.

В ISW вважають, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ рф та навіть створюючи умови для подальшого українського контрнаступу.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що дощова погода уповільнила темпи бойових дій на сході та півдні України. А найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стане менше з настанням зими.

Источник: Ракурс


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