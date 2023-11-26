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Часть оккупированной Донецкой области осталась без света. Фото:

Часть оккупированной Донецкой области осталась без света — враг обвиняет ВСУ

26 ноя 2023, 09:19
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Частина населених пунктів окупованої Донецької області раптово залишилася без світла.


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У низці населених пунктів області повністю зникла електрика сьогодні вранці, 26 листопада. Електроенергія відсутня у Маріуполі, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому, Торезі, Шахтарську, Новоазовську та Сєдовому. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За інформацією пабліка «Маріуполь зараз» повідомляють, що в Маріуполі, крім відсутності світла, припиняється подача води та немає опалення.

А керівник фейкової Донецької народної республіки Денис Пушилін заявив, що вночі 26 листопада противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої ДНР, тому частина території знеструмлена. Начебто був «приліт» дрона у Старобешівську ТЕС Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада в Московській області сталася пожежа на електропідстанції, внаслідок якої декілька населених пунктів, зокрема і частина розташованого неподалік від Москви міста Литкаріно, залишилися без електрики. Місцеві жителі заявляли про атаку дрона.

Источник: Ракурс


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