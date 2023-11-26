Украинская ПВО ночью успешно отразила новую атаку российских «Шахедов». Фото:

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Ракурс

Нічна атака російських безпілотників відбулася на Україну 26 листопада.

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Ворог запустив з південно-східного напрямку — Приморсько-Охтарська рф по Україні дев’ять ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Під час бойової роботи протиповітряна оборона Сил оборони України знищила вісім «Шахедів». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що три БПЛА були збиті мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угруповання військ. Над Київщиною знищили один «Шахед», а ще два — на Сумському напрямку.

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про збиття двох ворожих дронів над Новомосковським та Синельниківським районами.

Нагадаємо, вночі 25 листопада армія рф запустила з Приморсько-Ахтарська та району Курської області росії рекордну кількість дронів — 75 одиниць. Сили ППО знищили 74 із 75 дронів. Лише над Київщиною вночі знищили 66 російських безпілотників.

У Повітряних силах заявили, що окупанти змінили колір і матеріал дронів, щоб ускладнити їх виявлення. Нові безпілотники мають незвичний чорний колір і містять матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.