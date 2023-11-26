Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрывы в российской Туле прогремели второй раз за сутки. Фото:

Взрывы в российской Туле прогремели второй раз за сутки (ВИДЕО)

26 ноя 2023, 10:20
999

Нові вибухи пролунали у російській Тулі зранку у неділю, 26 листопада.


.

Мешканці заявляють про те, що в місті працює протиповітряна оборона. Над Тулою ніби літали три дрони. Традиційно в атаці БПЛА росіяни звинуватили Україну. Про це пишуть російські Telegram-канали Shot та Mash.

Зазначається про збитий щонайменше один безпілотник над місто. Також чули прольоти кількох БПЛА у Заріченському районі міста.

Влада Смоленської області також заявила про атаку дронів. Таким чином це вже пʼятий російський регіон, який повідомляє, що був атакований БПЛА.

Нагадаємо, вночі 26 листопада на російську федерацію відбувся масовий наліт БПЛА. Російська ППО працювала у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях. Окупанти нарахували 21 безпілотник. У Тулі дрон врізався у багатоповерхівку, постраждали троє осіб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров