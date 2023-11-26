Взрывы в российской Туле прогремели второй раз за сутки. Фото:

https://racurs.ua/n189726-vzryvy-v-rossiyskoy-tule-progremeli-vtoroy-raz-za-sutki-video.html

Ракурс

Нові вибухи пролунали у російській Тулі зранку у неділю, 26 листопада.

.

Мешканці заявляють про те, що в місті працює протиповітряна оборона. Над Тулою ніби літали три дрони. Традиційно в атаці БПЛА росіяни звинуватили Україну. Про це пишуть російські Telegram-канали Shot та Mash.

Зазначається про збитий щонайменше один безпілотник над місто. Також чули прольоти кількох БПЛА у Заріченському районі міста.

Влада Смоленської області також заявила про атаку дронів. Таким чином це вже пʼятий російський регіон, який повідомляє, що був атакований БПЛА.

Атака дронів у кількох регіонах РФ



П’ять дронів нібито збито в Наро-Фомінському, Одинцовському, Раменському та Подільському округах у Підмосков’ї пошкоджено будівлі.



Міноборони РФ пише про відбиття атак безпілотників у Калузької та Брянській областях У Тульській знов вибухи pic.twitter.com/RP2oVZztqf — Українські Новини (@ukranews_com) November 26, 2023

Нагадаємо, вночі 26 листопада на російську федерацію відбувся масовий наліт БПЛА. Російська ППО працювала у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях. Окупанти нарахували 21 безпілотник. У Тулі дрон врізався у багатоповерхівку, постраждали троє осіб.