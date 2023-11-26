В ВМС оценили планы оккупантов построить подводный тоннель в Крым. Фото:

https://racurs.ua/n189728-v-vms-ocenili-plany-okkupantov-postroit-podvodnyy-tonnel-v-krym.html

Ракурс

Незаконне будівництво підводного тунелю до тимчасово окупованого Криму росія не зможе приховати.

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Втілення у життя подібних проектів, які рф начебто запланувала з Китаєм, навіть у розвинених країнах займає декілька років. Також має важливе значення вартість спорудження такого тунелю. Однак у подібний проект малоймовірно, що буде втілений у життя. Про це речник Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 листопада заявив в ефірі телемарафону.

Уявляю кримчан, які розмовляють китайською. Така собі «анонімність» вийде. Це навіть не тунель метро, це набагато більша споруда. Звісно, що це неможливо. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні незалежно від того, чи ця ситуація правдива, і чи планувалося це, — зазначив він.

Напередодні видання The Washington Post інформувало про те, що російські та китайські бізнесмени наприкінці жовтня таємно обговорили плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати рф з окупованим Кримом. Цей тунель нібито буде маршрутом для транспорту, який буде захищений від ударів ЗСУ.

Нагадаємо, днями українська розвідка опублікувала інтригуюче відео, зняте біля Кримського мосту й заявила, що цей міст — абсолютно непотрібна конструкція.