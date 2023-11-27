Безугла отправляет Залужного в отставку – "слуги" отмежевались от нее

https://racurs.ua/n189751-bezugla-otpravlyaet-zalujnogo-v-otstavku-slugi-otmejevalis-ot-nee.html

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Депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку.

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За її словами, військове керівництво не надало жодного плану на 2024 рік і пропозицій для зміни системи Збройних сил України.

Всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, — стверджує Безугла.

У партії «Слуга народу» відмежувалися від заяв Безуглої.

Поведінка Безуглої загрожує нацбезпеці, — вважає нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він прокоментував заяву колеги Мар’яни Безуглої щодо звільнення Залужного. У березні Веніславський вже вимагав виключення Мар’яни Безуглої з комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки із тією ж аргументацією.

Тоді Веніславський обвинувачував колегу в том, що вона ввела комітет в оману під час підготовки до другого читання законопроєкту № 4210-д, який пропонує суттєво посилити позицію міністра оборони. Він сказав, що така поведінка Мар’яни Безуглої є неприпустимою, її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці.

На публікацію Безуглої про Залужного відреагував очільник ГО «Демократична сокира» і військовий Юрій Гудименко. Він пообіцяв написати заяву про злочин.

Гудименко стверджує, що якщо Безугла «знає сенс того, що говорить», то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України. А якщо «не знає, що говорить, але говорить», то, на його думку, це злочин за ст. 259 КК України.

Російське ІПСО працює, заяву Безуглої з наїздом на ЗСУ та Залужного вже масово тиражують головні пропагандони рф, — стверджує медіа-експерт Оксана Мороз.

Якщо хтось раптом сумнівався, що буде далі. І це тільки початок. І так, акцент буде саме на Безуглій як «зам голови комітету по нацбезпеці та обороні, — написала Мороз у своїх соцмережах.

Вона зазначила, що дискредитація нардепкою Безуглою ЗСУ та головкома Залужного — це психологічна спецоперація росіян, спрямована на розкол українського суспільства.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Головні зміни:

зменшення кола громадян, які мають право на відстрочку з догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або які потребують постійного догляду.

на облік планують ставити осіб, засуджених за скоєння кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.

скасують заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору.

розширять перелік осіб, які приймаються на військовий облік.

Згідно з проєктом закону, військові, яких було визволено із полону, матимуть нову додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).