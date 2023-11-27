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Безугла отправляет Залужного в отставку – "слуги" отмежевались от нее
Безугла отправляет Залужного в отставку — «слуги» отмежевались от нееhttps://racurs.ua/n189751-bezugla-otpravlyaet-zalujnogo-v-otstavku-slugi-otmejevalis-ot-nee.htmlРакурс
Депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має піти у відставку.
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За її словами, військове керівництво не надало жодного плану на 2024 рік і пропозицій для зміни системи Збройних сил України.
Всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, — стверджує Безугла.
У партії «Слуга народу» відмежувалися від заяв Безуглої.
Поведінка Безуглої загрожує нацбезпеці, — вважає нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Він прокоментував заяву колеги Мар’яни Безуглої щодо звільнення Залужного. У березні Веніславський вже вимагав виключення Мар’яни Безуглої з комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки із тією ж аргументацією.
Тоді Веніславський обвинувачував колегу в том, що вона ввела комітет в оману під час підготовки до другого читання законопроєкту № 4210-д, який пропонує суттєво посилити позицію міністра оборони. Він сказав, що така поведінка Мар’яни Безуглої є неприпустимою, її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці.
На публікацію Безуглої про Залужного відреагував очільник ГО «Демократична сокира» і військовий Юрій Гудименко. Він пообіцяв написати заяву про злочин.
Гудименко стверджує, що якщо Безугла «знає сенс того, що говорить», то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України. А якщо «не знає, що говорить, але говорить», то, на його думку, це злочин за ст. 259 КК України.
Російське ІПСО працює, заяву Безуглої з наїздом на ЗСУ та Залужного вже масово тиражують головні пропагандони рф, — стверджує медіа-експерт Оксана Мороз.
Якщо хтось раптом сумнівався, що буде далі. І це тільки початок. І так, акцент буде саме на Безуглій як «зам голови комітету по нацбезпеці та обороні, — написала Мороз у своїх соцмережах.
Вона зазначила, що дискредитація нардепкою Безуглою ЗСУ та головкома Залужного — це психологічна спецоперація росіян, спрямована на розкол українського суспільства.
Нагадаємо, що у Верховній Раді готують великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Головні зміни:
- зменшення кола громадян, які мають право на відстрочку з догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або які потребують постійного догляду.
- на облік планують ставити осіб, засуджених за скоєння кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.
- скасують заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору.
- розширять перелік осіб, які приймаються на військовий облік.
Згідно з проєктом закону, військові, яких було визволено із полону, матимуть нову додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).
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