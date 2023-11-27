В районе Авдеевки удалось отразить три десятка атак армии рф

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Генштаб інформує, що в районі Авдіївки вдалось відбити три десятки атак ворога.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські підрозділи тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Марними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак".

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів без успіху штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Запорізькому напрямку окупанти вели марні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

На Лиманському напрямку у результаті успішної роботи снайперів 3-го окремого полку лише за одну добу ліквідовано 10 одиниць живої сили противника.