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У тимчасово окупованому Криму потужний шторм змив всі окопи, викопані російськими загарбниками на пляжі в Євпаторії.
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Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».
Також у ЗМІ з’явилися повідомлення, що через негоду повністю перекрито трасу Саки — Євпаторія. Через море, яке вийшло з берегів, в’їзд у Євпаторію з боку Сак виявився затопленим.
Окупанти вже заявили, що з будинків у Євпаторії через негоду евакуювали 150 осіб.
Стверджується, що десятки тисяч людей на окупованому півострові опинилися без електроенергії. Проте почати відновлення численних пошкоджених ліній електропередач зможуть, лише коли швидкість вітру знизиться.
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