В Крыму – мощный шторм, скриншот видео

https://racurs.ua/n189749-v-krymu-shtorm-smyl-soorujennye-rossiyanami-okopy-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Криму потужний шторм змив всі окопи, викопані російськими загарбниками на пляжі в Євпаторії.

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Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

Також у ЗМІ з’явилися повідомлення, що через негоду повністю перекрито трасу Саки — Євпаторія. Через море, яке вийшло з берегів, в’їзд у Євпаторію з боку Сак виявився затопленим.

Окупанти вже заявили, що з будинків у Євпаторії через негоду евакуювали 150 осіб.

Стверджується, що десятки тисяч людей на окупованому півострові опинилися без електроенергії. Проте почати відновлення численних пошкоджених ліній електропередач зможуть, лише коли швидкість вітру знизиться.