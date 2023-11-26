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У Криму – потужний шторм, скріншот відео
У Криму шторм змив споруджені росіянами окопи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189749-u-krymu-shtorm-zmyv-sporudjeni-rosiyanamy-okopy-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму потужний шторм змив всі окопи, викопані російськими загарбниками на пляжі в Євпаторії.
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Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».
Також у ЗМІ з’явилися повідомлення, що через негоду повністю перекрито трасу Саки — Євпаторія. Через море, яке вийшло з берегів, в’їзд у Євпаторію з боку Сак виявився затопленим.
Окупанти вже заявили, що з будинків у Євпаторії через негоду евакуювали 150 осіб.
Стверджується, що десятки тисяч людей на окупованому півострові опинилися без електроенергії. Проте почати відновлення численних пошкоджених ліній електропередач зможуть, лише коли швидкість вітру знизиться.
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