Начался последний из четырех дней перемирия между Израилем и ХАМАС

https://racurs.ua/n189754-nachalsya-posledniy-iz-chetyreh-dney-peremiriya-mejdu-izrailem-i-hamas.html

Ракурс

Почався останній з чотирьох днів перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС.

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У понеділок, 27 листопада, сторони мають звільнити останні групи ізраїльських заручників та палестинських ув’язнених. Угода про перемир’я та обмін передбачає звільнення 50 ізраїльських заручників та 150 палестинських ув’язнених.

У попередні три дні ХАМАС звільнив за угодою 39 ізраїльтян (і ще 19 заручників — за окремими домовленостями), а Ізраїль — 117 палестинців. Таким чином, якщо нічого не змінилося, то у понеділок мають бути звільнені 11 ізраїльтян та 33 палестинці.

Угода передбачає можливість продовжувати перемир’я в Газі, якщо ХАМАС продовжить звільняти заручників, і угруповання напередодні заявило, що готове це робити.

Тим часом в Ізраїль прибуває мільярдер Ілон Маск, який лише 12 днів тому опинився в центрі чергового скандалу через те, що схвально відгукнувся на твіт з антисемітським підтекстом. Маск зустрінеться із президентом Ізраїлю Ісаком Херцогом.

Маск 15 листопада підтримав у своїй мережі Х автора твіту, який викладав конспірологічну «теорію великого заміщення». Згідно з цією теорією, євреї та ліві плетуть всесвітню змову з метою замістити біле населення Європи і Північної Америки іммігрантами з південних країн.

Це насправді правда, те, що ви сказали, — відповів цьому конспірологу Маск, який має у своїй мережі 164 млн підписників.

Цю репліку засудив навіть Білий дім, а кілька найбільших світових компаній призупинили розміщення реклами в колишньому Твіттері.