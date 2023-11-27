Дуда примет присягу у нового правительства Моравецкого, у которого мало шансов получить вотум доверия

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Сьогодні о 16.30 президент Польщі Анджей Дуда прийме присягу в нового уряду Матеуша Моравецького. За словами прем'єра, нова Рада міністрів буде «значно меншою, в ній буде велика кількість жінок».

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Як заявив Моравецький, це буде «політико-експертний уряд».

Лідер «Права і справедливості» (ПіС) Ярослав Качинський заявив, що це його ідея, щоб в уряді не було багато політиків.

Необхідно закінчити війну, яку веде одна партія — «Громадянська платформа». Було б добре, щоб новий уряд зайнявся справами по суті, без зайвого навантаження. У цьому сенс цієї пропозиції. Ми хочемо показати, що можна керувати по-іншому. Побачимо, як це буде сприйнято, — сказав Качинський.

Новий уряд Матеуша Моравецького не має підтримки більшості в польському Сеймі, тож, найімовірніше, йому не буде висловлено вотуму довіри.

24 жовтня лідери Громадянської коаліції, «Третього шляху» та «Лівих» офіційно оголосили про готовність створити коаліцію та сформувати уряд. Вони також вказали Дональда Туска як кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Лідери опозиційних партій звернулися до президента Анджея Дуди із закликом не зволікати з термінами призначення першого засідання кабінету міністрів, звернути увагу на те, у кого є більшість мандатів, і доручити формування уряду опозиції, а не партії «Право та справедливість».

Відповідно до результатів виборів у Польщі 15 жовтня, «Право і справедливість» отримала 194 мандати у Сеймі, «Громадянська коаліція» — 157, «Третій шлях» — 65, «Ліві» — 26, ультраправа та популістська «Конфедерація» — 18.