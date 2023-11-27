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Армии рф удалось продвинуться на двух направлениях вблизи Авдеевки - ISW
Армии рф удалось продвинуться на двух направлениях вблизи Авдеевки — ISW (КАРТА)https://racurs.ua/n189756-armii-rf-udalos-prodvinutsya-na-dvuh-napravleniyah-vblizi-avdeevki-isw-karta.htmlРакурс
Російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки 26 листопада.
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Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).
На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.
Російські військові блогери переважно стверджували, що окупанти захопили всю промзону біля станції Ясинувата-2, але ISW поки не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.
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