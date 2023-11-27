Армії рф вдалося просунутися на двох напрямках поблизу Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n189756-armiyi-rf-vdalosya-prosunutysya-na-dvoh-napryamkah-poblyzu-avdiyivky-isw-karta.html

Ракурс

Російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки 26 листопада.

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Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

Російські військові блогери переважно стверджували, що окупанти захопили всю промзону біля станції Ясинувата-2, але ISW поки не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ запевняють, що успішно відбивають усі атаки росіян.