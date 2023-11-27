Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армії рф вдалося просунутися на двох напрямках поблизу Авдіївки

Армії рф вдалося просунутися на двох напрямках поблизу Авдіївки — ISW (КАРТА)

27 лис 2023, 10:03
999

Російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки 26 листопада.


.

Про це йдеться у новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

Російські військові блогери переважно стверджували, що окупанти захопили всю промзону біля станції Ясинувата-2, але ISW поки не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ запевняють, що успішно відбивають усі атаки росіян.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів