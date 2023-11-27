Ракурсhttps://racurs.ua/
Катастрофа у Броварах — ДБР повідомив підозри п’ятьом посадовцям
Катастрофа у Броварах — ДБР повідомив підозри п’ятьом посадовцямhttps://racurs.ua/ua/n189755-katastrofa-u-brovarah-dbr-povidomyv-pidozry-p-yatom-viyskovym.htmlРакурс
Державне бюро завершило розслідування справи про авіатрощу в Броварах, де загинуло вище керівництво МВС.
.
Про підозру повідомили:
- начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
- в.о. командира спеціального авіаційного загону;
- заступнику командира з льотної підготовки;
- командиру авіаційної ескадрильї;
- начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху, що призвело до загибелі людей.
Нагадаємо, що крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Загрузка...