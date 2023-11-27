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Ракурс
Катастрофа у Броварах — ДБР повідомив підозри п’ятьом посадовцям

Катастрофа у Броварах — ДБР повідомив підозри п’ятьом посадовцям

27 лис 2023, 09:45
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Державне бюро завершило розслідування справи про авіатрощу в Броварах, де загинуло вище керівництво МВС.


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Про підозру повідомили:

  • начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командира спеціального авіаційного загону;
  • заступнику командира з льотної підготовки;
  • командиру авіаційної ескадрильї;
  • начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, що крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Джерело: Ракурс


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