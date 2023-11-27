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Катастрофа в Броварах— ГБР сообщил подозрения пяти должностным лицам
Катастрофа в Броварах— ГБР сообщил подозрения пяти должностным лицамhttps://racurs.ua/n189755-katastrofa-v-brovarah-gbr-soobschil-podozreniya-pyati-doljnostnym-licam.htmlРакурс
Державне бюро завершило розслідування справи про авіатрощу в Броварах, де загинуло вище керівництво МВС.
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Про підозру повідомили:
- начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
- в.о. командира спеціального авіаційного загону;
- заступнику командира з льотної підготовки;
- командиру авіаційної ескадрильї;
- начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху, що призвело до загибелі людей.
Нагадаємо, що крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
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