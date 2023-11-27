Катастрофа в Броварах— ГБР сообщил подозрения пяти должностным лицам

https://racurs.ua/n189755-katastrofa-v-brovarah-gbr-soobschil-podozreniya-pyati-doljnostnym-licam.html

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Державне бюро завершило розслідування справи про авіатрощу в Броварах, де загинуло вище керівництво МВС.

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Про підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, що крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.