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Ракурс
В Киеве на Софийской площади будет новогодняя елка

Новогодняя елка в Киеве — Совет обороны столицы объявил решение о зимних праздниках

27 ноя 2023, 11:43
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У Києві на Софійській площі під час зимових свят 2023 року буде новорічна ялинка.


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Рішення ухвалила Рада оборони столиці. Ялинку урочисто відкриють на День святого Миколая 6 грудня, а приберуть до 10 січня 2024 року.

Місто на ялинку грошей не витрачатиме — її встановлять до 6 грудня коштом меценатів. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не планують.

Міський голова Віталій Кличко повідомив:

Масових заходів і розваг не буде. Ялинку встановлять та прикрасять за гроші меценатів з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Источник: Ракурс


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