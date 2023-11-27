Сырский рассказал о боях на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях

https://racurs.ua/n189759-syrskiy-rasskazal-o-boyah-na-kupyanskom-limanskom-i-bahmutskom-napravleniyah.html

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Український командувач Олександр Сирський розповів про бої на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Він розповів, що ворог продовжує вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця».

Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області.

За словами Сирського, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, шторм z, шторм v. Фіксується присутність колишніх так званих «вагнерів», які теж долучаються до штурмів.

Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають.

На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу.

Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе.

Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні, — написав командувач ОСУВ «Хортиця».

Сирський повідомив, що у листопаді російські окупанти втратили 8 тис. 690 особового складу, знищено або пошкоджено 1 тис. 2 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.