ХАМАС и Израиль ведут переговоры о продолжении перемирия

https://racurs.ua/n189758-hamas-i-izrail-vedut-peregovory-o-prodoljenii-peremiriya.html

Ракурс

ХАМАС та Ізраїль ведуть переговори про продовження тимчасового перемир’я.

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Про це повідомляє 27 листопада The Wall Street Journal з посиланням на єгипетських та катарських чиновників.

Як нагадує видання, обидві сторони публічно зголосилися продовжити угоду, в рамках якої ХАМАС зобов’язався звільнити 50 ізраїльтян, взятих у заручники, в обмін на 150 палестинських ув’язнених в ізраїльських в’язницях.

За даними WSJ, зараз сторони обговорюють можливість продовження угоди ще на чотири дні або менше. У рамках цієї угоди, кажуть джерела видання, ХАМАС може звільнити щонайменше 20 жінок та дітей, яких утримують у заручниках. Водночас єгипетські чиновники уточнюють, що після звільнення всіх жінок і дітей пріоритет надаватиметься літнім чоловікам, а потім видачі тіл загиблих, оскільки ХАМАС поки що виключає можливість звільнення молодих ізраїльських чоловіків.

Продовження операції, за словами радника президента США Джейка Саллівана, зараз залежить від ХАМАС, оскільки прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вже озвучив свою умову — звільнення десяти заручників за кожен додатковий день перемир’я. Водночас угруповання поки не надало список тих, кого готове звільнити, уточнюють джерела WSJ.

З 24 листопада ХАМАС звільнив уже три групи заручників у рамках чотириденного перемир’я. Усього за час операції було звільнено 39 ізраїльтян та 19 іноземців. Своєю чергою, Ізраїль звільнив 117 палестинських ув’язнених.

Загалом бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль 7 жовтня, взяли в полон близько 240 людей.

27 листопада почався останній з чотирьох днів перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС.