Польские волонтеры подвозят заблокированным у границы украинским водителям горячую еду

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Блокування польсько-українського кордону, яке триває вже два тижні з боку кількох профспілок польських перевізників, тримає у заручниках ситуації від 3 до 4 тис. водіїв.

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Польські волонтери почали підвозити заблокованим біля кордону українським водіям гарячу їжу.

Зокрема, йдеться про фундацію Fundacja Humanitarna Folkowisko.

Її представник Марчін Пйотрковський опублікував декілька фото і відео з кордону і констатував, що «відсутність реакції польської влади жахлива».

Він також відзначив, що з 27 листопада страйк буде посилено, протестувальники оголосили, що кожні три години можна буде пускати лише одну вантажівку. Це означає, що з Польщі виїжджатимуть лише 32 вантажівки.

Пйотрковський пише, що ситуація на узбіччях прикордонних доріг погіршується, безпечно їхати важко, адже черги вантажівки місцями сягають 70 км від кордону. Водії цілий день проводять у лісах та полях.

Польські страйкарі планують цілодобово блокувати рух ваговозів у напрямку пунктів пропуску «Медика — Шегині», повідомили 27 листопада в ДПСУ.

За інформацією, яку українським прикордонникам надали польські колеги, громадська акція з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску «Медика», що навпроти українського пункту «Шегині», від 27 листопада може відбуватися цілодобово.

Нагадаємо, що до цього, з 23 по 26 листопада, страйкарі обмежували рух вантажного транспорту з 9.00 до 20.00 години.

Станом на ранок понеділка на цьому напрямку в чергах на території Польщі в бік України перебувало 1,4 тис. вантажних транспортних засобів.

Зазначимо, на цей час учасники акцій здійснюють блокування руху на чотирьох напрямках через українсько-польський кордон, де забезпечується пропуск автомобілів масою понад 7,5 т із вантажами.

Зокрема, з 6 листопада страйкарі істотно загальмували рух вантажівок через пункти пропуску «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Сьогодні зранку на цих напрямках у бік України в чергах перебувало 2100 вантажівок.

З 23 листопада розпочалися дії, під час яких у денний час обмежувався рух вантажівок через пункт пропуску «Медика — Шегині». Відсьогодні, як зазначалося вище, це блокування може стати цілодобовим.