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Погода затрудняет оборону Авдеевки
Погода затрудняет оборону Авдеевкиhttps://racurs.ua/n189761-pogoda-zatrudnyaet-oboronu-avdeevki.htmlРакурс
У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, ворог гатить цілодобово.
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Про це в ефірі національного телемарафону 27 листопада повідомив голова МВА Віталій Барабаш.
Погодні умови додали клопоту. Поривчатий вітер. Температура не дуже низька — -1, -2, але при такому потужному вітрі — дуже складно, — зазначив він.
Барабаш зауважив, що кожного дня у місті обстріли, ситуація без змін.
Вночі більш-менш спокійно, іноді відбуваються масовані обстріли, але здебільшого їх немає, а у світовий день дуже багато працює ствольна артилерія, реактивна артилерія, — розповів він.
Тим часом військовослужбовці ЗСУ підтверджують частковий успіх сил рф в промзоні Авдіївки, але радять дочекатися зведень Генштабу.
Говорити про контроль «промки» ще зарано, — додав в ефірі «Радіо Свобода» військовий Сергій Волков.
«Ракурс» писав, що ISW із посиланням на дані рф заявляє про просування російських сил в районі Авдіївки, але не знайшов візуального підтвердження тверджень про захоплення всієї промзони біля залізничної станції Ясинувата.
Я не бачу підстав говорити про відведення нашого гарнізону від Авдіївки найближчим часом, хоча ситуація на цьому напрямку зберігається вкрай складна, — сказав в ефірі «Еспресо» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
За словами експерта, подальші рішення українського командування залежатимуть від співвідношення сил і засобів, і тут противник не шкодує ресурсів на подальші атаки, навіть попри погіршення погоди. Попри це, українські захисники поки утримують оборону навколо міста.
Згурець також наголосив, що якщо росіянам вдасться закріпитися у «промці», вони отримають перевагу для подальшого просування, оскільки ця місцевість має певні висоти, які дозволяють покривати вогнем позиції Сил оборони на більшу відстань.
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