Уничтожение оккупанта на Авдеевском направлении, скриншот видео

https://racurs.ua/n189781-vsu-likvidirovali-okkupanta-sobiravshego-miny-na-avdeevskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Сили оборони України на Авдіївському напрямку ліквідували російського загарбника, який серед дня збирав протитанкові міни.

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Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опубліковане у Фейсбук-сторінці 47-ї окремої механізованої бригади.

На відео показано, що окупант збирав на полі протитанкові міни та розміщував їх поряд зі згорілою технікою. Після того, як по окупанту та техніці було завдано удару, ймовірно шляхом скидання вибухівки з дрона, вибухнули також міни, котрі він збирав.