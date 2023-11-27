Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дроны 26 ноября атаковали российскую Тулу, фото: «Яндекс»

В Туле украинские дроны ударили по заводу-производителю РСЗО — СМИ

27 ноя 2023, 20:46
999

У російському місті Тула під час нічної атаки безпілотників 26 листопада один із БПЛА упав на дах виробничого цеху, що будується" Науково-виробничого об'єднання «СПЛАВ».


.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Astra.

Стверджується, що постраждалих внаслідок атаки безпілотника немає.

Зазначається, що «СЛАВ» — підприємство російської оборонної промисловості, виробник реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь», «Удав».

Крім того, на території виробничого цеху машинобудівного підприємства «Туламаш-Тарпан» виявили складову частину невстановленого боєприпасу з вибуховою речовиною. Основним напрямом виробничої діяльності цього підприємства є випуск деталей та вузлів до продукції машинобудівного призначення.

Джерело: Astra

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров