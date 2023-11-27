В Туле украинские дроны ударили по заводу-производителю РСЗО — СМИhttps://racurs.ua/n189780-v-tule-ukrainskie-drony-udarili-po-zavodu-proizvoditelu-rszo-smi.htmlРакурс
У російському місті Тула під час нічної атаки безпілотників 26 листопада один із БПЛА упав на дах виробничого цеху, що будується" Науково-виробничого об'єднання «СПЛАВ».
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Astra.
Стверджується, що постраждалих внаслідок атаки безпілотника немає.
Зазначається, що «СЛАВ» — підприємство російської оборонної промисловості, виробник реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь», «Удав».
Крім того, на території виробничого цеху машинобудівного підприємства «Туламаш-Тарпан» виявили складову частину невстановленого боєприпасу з вибуховою речовиною. Основним напрямом виробничої діяльності цього підприємства є випуск деталей та вузлів до продукції машинобудівного призначення.
Джерело: Astra