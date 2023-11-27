Дрони 26 листопада атакували російську Тулу, фото: «Яндекс»

https://racurs.ua/ua/n189780-u-tuli-ukrayinski-drony-vdaryly-po-zavodu-vyrobnyku-rszv-zmi.html

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У російському місті Тула під час нічної атаки безпілотників 26 листопада один із БПЛА упав на дах виробничого цеху, що будується" Науково-виробничого об'єднання «СПЛАВ».

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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Astra.

Стверджується, що постраждалих внаслідок атаки безпілотника немає.

Зазначається, що «СЛАВ» — підприємство російської оборонної промисловості, виробник реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь», «Удав».

Крім того, на території виробничого цеху машинобудівного підприємства «Туламаш-Тарпан» виявили складову частину невстановленого боєприпасу з вибуховою речовиною. Основним напрямом виробничої діяльності цього підприємства є випуск деталей та вузлів до продукції машинобудівного призначення.

Джерело: Astra