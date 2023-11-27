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Ракурс
Дрони 26 листопада атакували російську Тулу, фото: «Яндекс»

У Тулі українські дрони вдарили по заводу-виробнику РСЗВ — ЗМІ

27 лис 2023, 20:46
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У російському місті Тула під час нічної атаки безпілотників 26 листопада один із БПЛА упав на дах виробничого цеху, що будується" Науково-виробничого об'єднання «СПЛАВ».


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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Astra.

Стверджується, що постраждалих внаслідок атаки безпілотника немає.

Зазначається, що «СЛАВ» — підприємство російської оборонної промисловості, виробник реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь», «Удав».

Крім того, на території виробничого цеху машинобудівного підприємства «Туламаш-Тарпан» виявили складову частину невстановленого боєприпасу з вибуховою речовиною. Основним напрямом виробничої діяльності цього підприємства є випуск деталей та вузлів до продукції машинобудівного призначення.

Джерело: Astra

Джерело: Ракурс


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